Domani, domenica 23 giugno, Padula sarà il palcoscenico del primo Raduno nazionale in fuoristrada, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di 4×4. La giornata promette adrenalina e avventura, offrendo al contempo l’opportunità di scoprire le bellezze naturali di questa affascinante località.

L’evento, organizzato dall’associazione Off Road Romito 4X4, inizierà alle 8:00 con le iscrizioni presso l’area sottostante al parcheggio del campo sportivo. La partenza è fissata per le 9:00, quando i partecipanti potranno finalmente mettere alla prova i loro veicoli su percorsi studiati per offrire sfide emozionanti e panorami mozzafiato.

Il raduno è stato reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Padula e alla collaborazione con Anpas, l’Associazione Sportiva Sociale Italiana (ASI), l’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni e il Settore Fuoristrada. Off Road Romito 4X4, affiliata all’ASI, è un’associazione nata nel 2023 per iniziativa di un gruppo di giovani amanti del fuoristrada, con l’obiettivo di creare eventi che combinano passione sportiva e promozione del territorio.

Questa manifestazione sportiva, volutamente non agonistica, è stata pensata non solo come un’occasione per gli appassionati di 4×4 di mettersi alla prova, ma anche come un’opportunità per promuovere il territorio e far conoscere gli scorci paesaggistici di Padula. I partecipanti avranno la possibilità di esplorare itinerari che attraversano aree di grande valore naturalistico, scoprendo angoli nascosti e panorami suggestivi che solo il fuoristrada può offrire.

Il primo Raduno nazionale di fuoristrada a Padula si preannuncia come un evento aperto a tutti, dai veterani del 4×4 ai neofiti che vogliono avvicinarsi a questo emozionante sport. Sarà una giornata all’insegna dell’avventura, della condivisione e della scoperta, in cui il rispetto per la natura e per il territorio sarà al centro dell’attenzione.

Il presidente dell’associazione, Vincenzo Polito, ringrazia tutti i soci e gli sponsor che hanno collaborato per la realizzazione di questa manifestazione.

Non perdete l’occasione di partecipare a questo straordinario evento che unisce sport, avventura e amore per la natura. Il primo Raduno nazionale di fuoristrada a Padula vi aspetta domani per una giornata indimenticabile.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, è possibile contattare gli organizzatori tramite le pagine social di Off Road Romito 4X4.