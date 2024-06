A Teggiano una ragazza aggredita da 5 cani. Ferita alle gambe

Venerdì sera uno spiacevole incidente si è verificato a Teggiano precisamente in località San Giovanni , una ragazza mentre stava portando a passeggio il suo ‘Buddy’ , un cane di taglia grande si è imbattuta in 5 cani randagi che hanno cominciato a inveire contro il suo amico a quattro zampe.

La ragazza ha riportato numerose escoriazioni lievi sulla gamba e sulle braccia causate dallo sfregamento sull’asfalto. La giovane tramite un post sui social sottolinea come sia diventato pericoloso uscire per fare anche una semplice passeggiata con il proprio animale domestico.

“Per noi non è la prima volta, siamo stati attaccati da cani patronali lasciati incustoditi e da cani randagi , la sera risulta pericoloso uscire e il territorio non sa come gestire questo enorme problema sociale poiché il paese da questo punto di vista è allo sbaraglio sia come amministrazione che come cultura cinofila. Cani, veterinari, educatori e associazioni provano a risolvere il problema ma risulta esserci una poca collaborazione ed educazione sul problema”

Il randagismo è diventato un tema sociale che attanaglia spesso le campagne del paese con la presenza di branchi di cani randagi di media e grande taglia che risultano essere un vero pericolo per altri cani custoditi ma anche per l’uomo.

La ragazza dichiara “ Ho avuto davvero paura di essere sbranata dai 5 cani e seppur sia stata ferita, sia io che il mio amico peloso siamo vivi e con le ossa intere e tutto ciò lo devo anche al percorso educativo cinofilo che “Buddy” ha intrapreso diventando un cane che si adatta a tutto sapendo gestire anche le situazioni più complesse”