Culto di San Giovanni Battista a Sassano, si festeggia il Natale dell’estate

Sassano in festa per celebrare San Giovanni Battista, santo patrono del paese. L’intera comunità sassanese si è raccolta attorno la Chiesa Madre del centro storico di Sassano per onorare e celebrare il santo patrono. Una celebrazione molto sentita nel piccolo centro quella di San Giovanni, il profeta che annunciò Cristo.

Quattro giorni di celebrazioni tra riti liturgici e di comunità che culmineranno domani con il concerto in piazza UmbertoI dei Cugini di Campagna. I festeggiamenti laici sono cominciati sabato 22 giugno con il concerto in Chiesa madre del duo “Fisax” fisarmonica e sassofono degli allievi dei maestri Brando e Scigliano del conservatorio “G.Martucci” di Salerno, a seguire la premiazione in piazza dei bambini vincitori della prima edizione del concorso “Devoti a San Giovanni Battista”, che si sono cimentati in una gara all’ultimo pennello, producendo degli elaborati artistici che ritraggono il Santo. Tutte le opere realizzate, rimarranno esposte nella navata laterale della Chiesa Madre.

La vigilia di San Giovanni, che cade nei giorni del solstizio d’estate, ed è da sempre legata, tra le altre, anche a riti e leggende del culto pagano, che avvolgono la sera che precede la nascita del Santo in un velo di mistero. A Sassano, dopo la celebrazione eucaristica nella chiesa Madre, la statua del Santo è stata portata in una lunga processione tra le vie (chiamate a Sassano, carrare) del centro storico, accompagnata dalle due bande di Sassano, quella intitolata al maestro “Giovanni Rubino” e la banda “Città di Sassano”, che in seguito hanno allietato con le loro note la serata. A seguire, il comitato festa “ San Giovanni” ha organizzato la tradizionale spaghettata nell’attesa della mezzanotte per poter brindare al Santo Patrono e a tutti coloro, molto numerosi a Sassano, che ne portano il nome.

Il comitato festa “San Giovanni”, coadiuvato e coordinato dal parroco del paese, Don Otello Russo e dall’amministrazione comunale, ha lavorato con impegno nei mesi precedenti, portando a compimento un programma sia religioso che civile, curato in ogni minimo dettaglio, che ha visto nella giornata di oggi, ospite del paese il grande concerto bandistico “città di Ailano” e a conclusione della serata lo spettacolo piro musicale della premiata ditta “L’artificiosa” dei fratelli di Candia.

Solenni festeggiamenti in onore del santo patrono a riconfermare una celebrazione religiosa e culturale che si fa strada negli anni, ponte tra le generazioni. Come ogni anno ritorna San Giovanni, ritornano in tanti al proprio paese per festeggiarlo, ritorna la tradizione di quello che è conosciuto come il Natale dell’estate.