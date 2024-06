Terremoto politico a Polla. Sono state infatti tolte le deleghe da assessore a Federica Mignoli. Ancora non sono note le motivazioni ma la rottura politica tra la giunta Loviso e Mignoli (già assessore con Rocco Giuliano) è avvenuta dopo la nomina nella Lega della stessa oramai ex assessore.

Mignoli infatti è delegata per il partito del Carroccio per il sud della provincia di Salerno. In giunta entrerà Luisa Trafuoci.