A Napoli, consiglio comunale. Tra gli odg la richiesta di intitolare una strada al giornalista Franco Di Mare  

Giornata molto intensa di lavoro per Sindaco, Assessori e Consiglieri comunali di Napoli quella di oggi, riuniti dalle 9:00 del mattino in una seduta consiliare che prevede un ordine del giorno davvero fitto.

Le proposte al vaglio spaziano dalle problematiche inerenti la linea 6 della Metropolitana, la proroga e assunzione del personale ANM (ovvero la locale azienda dei trasporti pubblici), il servizio di mobilità in sharing con monopattini elettrici.

Molte le richieste di titolazione di strade, piazze, giardini a personalità o vittime di eventi drammatici con nomi in agenda tra i più cari ai napoletani: il giornalista Franco Di Mare, il vigile del fuoco Carlo La Catena, e la giovane vittima di femminicidio Nunzia Castellano.

Per il turismo, le proposte sono volte alla sostenibilità, al contrasto ai fenomeni di mercificazione del centro storico, alla crisi degli alloggi, alla regolamentazione delle locazioni e del sistema ricettivo delle strutture extra alberghiere; altre proposte prevedono l’istituzione di domeniche ecologiche; visite a pagamento – con o senza guida – dello stadio Diego Armando Maradona; la pedonalizzazione di Via F. Cifarelli al Vomero. Da valutare anche una convenzione con le strutture alberghiere per l’accoglienza degli sfollati in caso di terremoto.

Per quanto concerne la legalità, le mozioni riguardano una giornata di consapevolezza cittadina con lo slogan “Napoli città anticamorra”; l’istituzione dell’Albo Comunale dei Nonni Civici; l’istituzione di spazi per mediazioni familiari sulle Municipalità; il potenziamento e il restyling dell’illuminazione nella Villa Comunale e in Via Caracciolo.

All’interno dell’area culturale, l’attenzione della giunta spinge da più parti sulle problematiche della Biblioteca Andreoli per scongiurare il rischio di chiusura; il primo cittadino – Gaetano Manfredi – ha posto, quale il primo argomento all’ordine del giorno, la costituzione della Fondazione “I Gigli di Barra” e la destinazione di trentamila euro a un fondo di contribuzione di spesa.

Per le politiche giovanili l’assessore Chiara Marciani individua nell’immobile denominato “Spazio Comunale di Piazza Forcella” un sito utile a realizzare un centro di ritrovo e aggregazione, chiede pertanto la sua inclusione all’interno dell’omonima Rete Comunale.

Una mozione sottoscritta da numerosi gruppi consiliari, di presunto interesse per il popolo chiede l’approvazione del regolamento delle attività di vendita occasionale all’interno dei mercatini comunali da parte di non commercianti.

Le ultime proposte riguardano l’Acqua quale bene comune; un Piano di intervento Anziani; i Distretti rurali e Distretti Agroalimentari di qualità.

Barbara Kornfeld