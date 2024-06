A Salvitelle si è insediata la nuova giunta comunale. Isoldi vicesindaco

Ieri a Salvitelle, nella Sala Congressi ubicata nel locale sottostante la Piazza Belvedere, si è svolto il primo consiglio comunale della nuova giunta comunale. Nel corso della convocazione la sindaca Maria Antonietta Scelza, che è stata riconfermata alla guida del comune dopo le elezioni dell’ 8 e 9 giugno con 239 voti, battendo il suo ex vice sindaco Francesco Perretta, ha prestato giuramento sulla Costituzione Italiana ed ha nominato la giunta. Nicola Isoldi è stato nominato vicesindaco, mentre Rosario Perretta è diventato assessore con delega allo Spettacolo e al Turismo. Davide Scelza sarà capogruppo consiliare per la maggioranza, mentre Vincenzo Pasquale Caruso lo sarà per la minoranza.

Faranno parte della Commissione elettorale comunale, come componenti effettivi, Giuseppina Annunziata, Armando Perretta ed Emma Brancato. Saranno supplenti Francesco Perretta, Angelo Scelza e Maria Concetta Grippo. I giudici popolari saranno Maria Concetta Grippo e Francesco Perretta.