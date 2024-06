“Operazione mare sicuro”: partono i primi controlli delle forze dell’ordine lungo le coste

Con l’inizio della stagione estiva e il conseguente afflusso di bagnanti sulle spiagge, hanno avuto inizio i servizi di pattugliamento costiero svolti dai poliziotti della Questura di Salerno per controllare le imbarcazioni che transitano nei territori costieri della provincia. Il pattugliamento della costa, realizzato in piena sinergia con i Carabinieri, la Guardia di Finanza, gli uomini della Capitaneria di Porto e della Polizia Stradale, è diretto al contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.



I controlli, effettuati a bordo degli acquascooter, sono stati svolti con un primo screening in acqua, con l’avvicinamento alle imbarcazioni. In caso di positività al primo test, il personale della Polizia Stradale e dell’Arma dei Carabinieri ha realizzato l’alcol test. Nella giornata di sabato 22 giugno 2024 sono state controllate 147 persone, 8 imbarcazioni con relativi alcoblow eseguiti. Al termine dei controlli 1 persona è risultata positiva, 2 imbarcazioni sono state verbalizzate e c’è stata una sospensione di patente.