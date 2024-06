A2 del Mediterraneo: lavori sul viadotto “Madonna del Monte” nel salernitano

Per consentire i lavori di manutenzione e i monitoraggi, programmati da SIS (Consorzio italo-spagnolo) della A3 Salerno Pompei Napoli, in corrispondenza del viadotto ‘Madonna del Monte’, si rendono necessarie delle limitazioni al transito lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, in provincia di Salerno.

Nel dettaglio, a partire dalle ore 22 di giovedì 27 giugno e fino alle ore 06:00 di venerdì 28, sarà chiuso il tratto al km 2,100, in direzione nord.

Il traffico diretto a Napoli (nord) verrà deviato, con uscita obbligatoria dall’Autostrada presso lo svincolo di Salerno/Centro con proseguimento proseguirà sulla statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ con ingresso in Autostrada A3 Napoli-PompeiSalerno presso lo svincolo di Vietri Sul Mare.