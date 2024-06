Eboli: ritrovato un cadavere in un casolare

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un casolare di campagna. La scoperta è stata fatta dai Vigili del Fuoco di Eboli. Il corpo senza vita è di un69enne originario di Palomonte.

La segnalazione era stata lanciata da un vicino di casa del 69enne che non aveva sue notizie da qualche giorno. I vigili del fuoco hanno sfondato la porta del casolare che hanno fatto l’amara scoperta: l’uomo era privo di vita ed il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Eboli ed i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Indagini in corso sulle cause del decesso che sembra siano riconducibili ad un malore che non ha lasciato scampo all’uomo.