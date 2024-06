Incrocio pericoloso a Sant’Arsenio. Arriva l’ordinanza del sindaco Pica

Il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, ha emesso un’ordinanza per dichiarare la grave pericolosità del tratto finale della via comunale Sottobraida fino all’incrocio con la SP 352. Questa decisione è stata presa a seguito dei numerosi incidenti stradali che si sono verificati in quella zona, incluso il tragico incidente mortale dell’anno scorso che ha causato la perdita di Francesca Calandriello e di sua figlia Vittoria.

Le costanti segnalazioni dei cittadini hanno spinto il sindaco ad adottare urgenti provvedimenti per garantire la sicurezza della strada, ma soprattutto di chi percorre il tratto in questione. Di conseguenza, si è deciso di intervenire con la massima urgenza per mettere in sicurezza il tratto finale della strada comunale Sottobraida, dal Campo Sportivo fino all’incrocio con la SP 352. Questo intervento prevede l’installazione di bande sonore e/o dissuasori, segnali lampeggianti, insieme al ripristino evidente della segnaletica orizzontale, al fine di aumentare la visibilità e la sicurezza della strada.