La Fondazione Telethon premiata al Memorial Giovanni Caressa. A Benedetta De Luca il premio “Digital Inclusion Award”

Durante un evento speciale che si terrà venerdì 28 giugno presso il Sunrise Accessible Resort di Battipaglia, la Fondazione Telethon sarà insignita del prestigioso Premio della XX edizione del “Memorial Giovanni Caressa”. Questo riconoscimento, istituito dalla Fondazione e dall’Associazione Anffas di Salerno, è conferito annualmente a personalità che si sono distinte nel campo sociale e dell’inclusione.

La Fondazione Telethon, rappresentata da Rodolfo Schiavo, Ivano Scarcia e Tommaso D’Onofrio, riceverà il premio in riconoscimento del suo straordinario impegno e contributo nel settore della ricerca scientifica sulle malattie genetiche. La serata sarà un’importante occasione per celebrare la memoria di Giovanni Caressa e per onorare il lavoro della Fondazione Telethon nel promuovere la raccolta fondi a sostegno delle persone affette da malattie genetiche rare.

Inoltre, durante la cerimonia di premiazione, Benedetta De Luca, influencer, creatrice di moda e scrittrice, sarà insignita del “Digital Inclusion Award” per il suo impegno nell’inclusione e nell’abbattimento degli stereotipi relativi alla disabilità sulle piattaforme digitali. Benedetta De Luca viene premiata per il suo ruolo nell’ispirare e sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’inclusività e della diversità.

L’evento celebrativo dedicato al Memorial Giovanni Caressa includerà anche una giornata sportiva giovedì 27 giugno presso lo stadio comunale Figliolia di Baronissi, con partite di calcio che promuoveranno i valori di inclusione e amicizia attraverso lo sport. Le squadre coinvolte includono gli Insuperabili, A.S.D Polisportiva Baronissi – Anffas e altre squadre patrocinate da enti locali.

Il Memorial Giovanni Caressa rappresenta un’occasione unica per celebrare l’eredità di Giovanni Caressa e per riconoscere coloro che si distinguono per il loro impegno nell’inclusione e nell’abbattimento delle barriere sociali. L’evento conta sul sostegno di diversi partner e sponsor che contribuiscono alla realizzazione di questa importante iniziativa.