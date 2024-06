Battipaglia: abbattimento dell’ex materassificio per dare avvio al “Polo Territoriale della Carità”

Un ulteriore passo per la realizzazione del “Polo Territoriale della Carità” è stato compiuto nella giornata di oggi. Si è proceduto, infatti, all’abbattimento dell’ ex materassificio di Via Catania, bene sottratto alla criminalità organizzata, il quale sarà successivamente affidato alle Parrocchie per la gestione dei servizi.



La Sindaca Cecilia Francese, accompagnata dall’assessore Pietro Cerullo, dal dirigente del settore Tecnico ing. Carmine Salerno e dai tecnici comunali, ha fatto visita al cantiere. Presenti anche Don Paolo Castaldi, responsabile della Forania, Padre Ezio Miceli, motore dell’iniziativa che ha lo scopo di creare un centro per i più bisognosi e Padre Vincenzo Sirignano. Il “Polo Territoriale della Carità” è stato finanziato grazie ai fondi PNRR.