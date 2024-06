Il colpo fallito a Polla: cinque banditi, dieci minuti, zero euro

Cinque banditi, dieci minuti, zero euro, danni da quantificare. Sono i numeri del furto, o meglio tentato furto nella filiale di Polla della Bcc Magna Grecia, in località Belvedere. I malviventi, a bordo di un’auto di grossa cilindrata, sono entrati in azione alle 3 circa. Ancora una volta, così come ad Atena Lucana, Sassano e altre località, hanno lavorato con un piede di porco e hanno aperto la porta di ingresso con l’obiettivo di prendere la cassa del cambio soldi. I ferrei regolamenti della Magna Grecia però hanno evitato il peggio: non si lasciano soldi a fine chiusura e quindi per i malviventi il bottino è stato davvero magro: zero euro.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per avviare gli accertamenti del caso e sono stati effettuati i rilievi per cercare di individuare i malviventi compresa, ovviamente la ripresa delle varie telecamere.

I ladri hanno agito in dieci minuti e per 50 secondi circa sono stati all’interno dell’istituto bancario prima di fuggire probabilmente usando lo svincolo di Polla. Sono fuggiti a mani vuote.