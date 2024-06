Il tesoro di Corleto Monforte: rinvenute 33 pergamene di tre secoli di storia

Un ritrovamento che ha dell’incredibile anche nel modo in cui è avvenuto: 33 pergamene in pelle d’animale datate dal 1333 al 1610 contenute in un improbabile scatola all’interno del comune di Corleto Monforte.

Era da tempo che se ne parlava in paese, tanto è vero che la storia di questi documenti antichissimi era narrata anche in un libro di uno storico locale risalente al 1839. Quando poi le pergamene sono state recuperate oltre alla forte emozione, il tempestivo avviso alla presidente di ArcheoArte Marianna Iannone e a Giuseppe Aromando- direttore del museo Civico Etnoantropologico di Montesano sulla Marcellana e ispettore onorario della soprintendenza archivistica della Campania-ha garantito l’avvio di un progetto di regestazione, spianamento e condizionamento delle pergamene.

Marianna Iannone racconta ai nostri microfoni di quanto sia stato un caso che ha dell’incredibile non solo per il significativo contributo culturale e storico del territorio, ma anche per l’ottimo stato di conservazione in cui le pergamene- che contengono circa tre secoli di storia- sono state ritrovate.

Questa sera dopo l’edizione del tg andrà in onda lo speciale dedicato al ritrovamento delle pergamene a Corleto Monforte con la dottoressa Marianna Iannone che ci racconterà le fasi del ritrovamento e l’importanza storica dei documenti rinvenuti.