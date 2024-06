Polla si prepara a dieci giorni di solenni festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie

Tutto pronto a Polla per i solenni festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. Dieci giorni densi di eventi sia liturgici che laici, a cura di Don Antonio Calandriello e del comitato festa. Un calendario fitto di eventi che coinvolgeranno la comunità Pollese, che si apre il 30 Giugno con il concerto Mariano nella chiesa dei Santi Pietro Apostolo e Benedetto. Durante il concerto verrà presentato il canto “Aurora di Grazia”, il cui testo è stato scritto dal parroco don Antonio Calandriello e le musiche composte dal Maestro Bernardo Tramontano. Nei giorni a seguire sono previste: passeggiate e pedalate sotto le stelle, il memorial “Nicola Tramontano”, una serata di giochi e animazione per bambini e il Festival canoro “Madonna delle Grazie”.

Mentre durante la vigilia della festa, sabato 6 Luglio, sono previsti per la serata lo spettacolo a cura dei ragazzi della “Joseph’s Dancing School” e lo spettacolo di Lucio Bastolla “Macchiettando me vo”. Mentre per il giorno della festa, domenica 7 Luglio, dopo la celebrazione eucaristica e la processione, la sera verrà allietata dallo spettacolo musicale “Abba the best”, l’estrazione della lotteria sul Palco Festa e, a conclusione dei solenni festeggiamenti, lo spettacolo pirotecnico.

Le luminarie saranno a cura della ditta ” Colombo Light” di Polla, la processione sarà accompagnata dalla Banda Musicale “Città Vallo di Diano” e i fuochi pirotecnici saranno a cura della ditta “Pirotecnica Tanagro”.