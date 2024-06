A Salerno nasce il Centro Oculistico Sociale a cura dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti

A Salerno è stato inaugurato il Centro Oculistico Sociale grazie all’iniziativa dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Salerno. Il centro, che si trova nella sede dell’Associazione in via Aurelio Nicolodi, garantirà visite e consulenze oculistiche, prevenzione e cura delle malattie della vista a favore, in particolare, delle categorie meno abbienti.

Con il Centro Oculistico Sociale, diretto dal dottor Francesco Scozia, l’UICI amplia la sua rete di servizi estendendoli a tutta la popolazione e non soltanto più agli associati e familiari. Attraverso il Centro verranno rafforzate ulteriormente le campagne di prevenzione che l’UICI realizza periodicamente come la Settimana mondiale del glaucoma, Occhio ai bambini, La prevenzione non va in vacanza e molte altre.

Al taglio del nastro era presente anche il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha parlato ai nostri microfoni.