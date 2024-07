Attraversa il ponte ignorando i divieti: tir rimane bloccato sul “Massavetere” a Caggiano

Questa mattina un autoarticolato con targa italiana si è incastrato sul ponte Massavetere della SS19ter nel territorio di Caggiano. Il ponte, ricordiamo, è interessato da diverso tempo da importanti lavori di messa in sicurezza. Per questo motivo era stato istituito il senso unico alternato con limite di velocità di 30km/, oltre al divieto di percorribilità per mezzi con carico superiore alle 3,5 tonnellate.

L’autista del mezzo, però, nonostante gli innumerevoli e ripetuti segnali di divieto, ha tentato di attraversare il ponte, danneggiando così l’autoveicolo. L’uomo ha ricevuto pesanti sanzioni da parte dei Carabinieri della stazione di Caggiano.

Già nei mesi scorsi il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, aveva denunciato i numerosi mezzi pesanti che, nonostante i controlli da parte delle forze di polizia, continuavano ad attraversare il ponte, mettendo in serio pericolo la loro incolumità e quella altrui oltre alla stabilità dello stesso, ed era stato costretto a richiedere un tavolo di confronto con il Prefetto di Salerno.