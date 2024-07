Biometano ad Auletta. Il Tar dà ragione al Comune e boccia la Neoagroenergie. Stop al progetto

Arriva un importante stop al progetto biometano ad Auletta arriva dal Tribunale amministrativo. E’ stata, infatti, pubblicata pochi minuti la decisione del Tar – sezione di Salerno – sul ricorso di Neoagroenergie avverso la delibera del comune di Auletta. L’azienda aveva presentato ricorso per ottenere l’annullamento, della delibera della Giunta comunale di Auletta n. 1 del 12 gennaio 2024 di revoca della precedente delibera della Giunta del 5 giugno 2023, con cui era stato disposto l’avvio della procedura di variante allo strumento urbanistico generale, tramite Conferenza di servizi CdS, ai fini della realizzazione di un impianto di produzione di biometano c.d. “agricolo”. Il Comune di Auletta si era costituito parte civile affidandosi al noto amministrativista l’avvocato Nicola Senatore.

Il Tar di Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso della società “stante la tardività dell’impugnazione della nota del 13 novembre 2023, nonché la mancata impugnazione della nota del 20 novembre 2023, prot. n. 4636, il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile”. A oggi quindi non può procedere l’iter per la realizzazione del biometano.

La retromarcia del Comune, ricordiamo, era arrivata dopo la mobilitazione popolare e la nascita del Comitato cittadino, Auletta Casa Mia, che aveva fatto pressioni sull’amministrazione Pessolano affinché revocasse quella delibera.