Cattivo odore a Sala Consilina. Venerdì incontro pubblico. Il Comitato Ruris: “Bomba ecologica pronta ad esplodere”

Venerdì pomeriggio prima gatta da pelare, almeno una delle prime, per il neo sindaco di sala Consilina, Mimmo Cartolano: il cattivo odore che si respira, secondo quanto denunciato dai residenti, in località Fonti di Sala Consilina. Nella chiesa di Sant’Antonio, infatti, si terrà un incontro pubblico per l’ambiente, con inizio alle ore 19, al quale è stato invitato il sindaco. Un evento che vede insieme l’associazione Schierarsi, Legambiente, il comitato Ruris, il Comitato no all’elettrosmog.

“Temiamo – scrivono dal comitato Ruris – si stia verificando un vero e proprio delitto ambientale in località Fonti a Sala Consilina. Tutti ormai sapete della puzza che incombe sui cittadini di Fonti da quasi due anni e che rende impossibile respirare o semplicemente godersi una serata estiva con le finestre aperte. È una bomba ecologica pronta ad esplodere. Non possiamo continuare a subire la puzza irrespirabile di fogne mescolata alla chimica per ridurne l’intensità. Il futuro è già compromesso sia da un punto di vista di svalutazione dei beni immobili di proprietà di cittadini che per lo stato psico-fisico di alcuni residenti.”