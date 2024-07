L’addio a Gennaro Mucciolo, storico socialista. Il saluto di Maraio e Guzzo

È venuto a mancare Gennaro Mucciolo, esponente del Partito Socialista Italiano, consigliere della Campania per più legislature fino a ricoprire il ruolo di Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania.

Lo ha resto noto il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio. «Ci addolora molto la triste notizia della scomparsa di Gennaro Mucciolo, un grande amico, un professionista e un immenso politico, per tutti noi esempio di militanza e coerenza ai valori socialisti», è il ricordo di Maraio.

«Tanti anni di condivisione politica, in un lungo percorso di straordinaria passione e sinergia con il mio papà e con tutti noi. Non sono mancate anche le incomprensioni e la lontananza, ma, come avviene tra compagni veri, ci eravamo ritrovati su comuni obiettivi politici e su una stessa analisi della attualità politica. Gli sono eternamente grato e per questo non faremo mancare nelle nostre iniziative politiche il giusto ricordo che lo collocherà per sempre nel pantheon dei socialisti. Ci mancherà molto e mancheranno molto a tutti noi i suoi insegnamenti. A nome di tutti i socialisti italiani, ci stringiamo al dolore dei suoi familiari, della moglie Giuseppina, dei figlioli Tania e Pasquale, dei suoi amati nipoti e di quanti gli hanno voluto bene» ha concluso Maraio.

Così Giovanni Guzzo, vice presidente della provincia di Salerno. “Alla fine hai vinto Tu anche questa volta, non volevi far soffrire piú nessuno. La tua famiglia ti è stata vicino fino all’ ultimo con speranza e tenacia, i tuoi amici e compagni ti hanno coccolato e pensato in ogni dí. Potrei mettere tante foto insieme, ma quelle le conserverò quando la Nostalgia di Te mi assalirà. A te debbo molto Presidente, perchê è cosí che non ho mai smesso di chiamarti. mi hai insegnato tanto, mi hai dato tanto, io ho cercato di ricambiare,spero di esserci riuscito ma sappi che ti ho amato a voluto bene come un fratello maggiore, come il sole che cerca la sua casa. ciao presidente, ciao Maestro di Sempre e per Sempre”