Bambino di 9 anni cade in piscina e rischia di annegare. E’ grave.

Ore di apprensione nel salernitano per un bambino di 9 anni, caduto accidentalmente in piscina durante una colonia estiva tra Salerno e Pellezzano. Ieri mattina il bambino, di origine ucraine, si trovava a bordo piscina, quando, all’improvviso, è scivolato e non è riuscito più a risalire. Una parente del bambino, accortasi subito della pericolosa situazione, si è lanciata in acqua per salvarlo, andando anche lei in difficoltà. Immediato l’intervento di un bagnino e di un dipendente della struttura che sono riusciti a salvare entrambi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato prima al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona di Salerno e poi all’ospedale “Santobono” di Napoli, dov’è tuttora ricoverato in condizioni critiche.