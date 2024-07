Confesercenti Vallo di Diano informa: bando per contributi su video sorveglianza

E’ ancora possibile ottenere contributi per i sistemi di video sorveglianza digitale. La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, è disponibile per fornire tutte le informazioni sul Bando, rivolto alle Micro, Piccole o Medie imprese con sede legale o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Salerno.

Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio di Salerno ammontano a 400.000 euro. L’investimento deve essere minimo di 1.000 euro. Il contributo è pari al 50% della spesa, fino ad un max di 1.500 euro.



Il contributo potrà essere richiesto attraverso la piattaforma telematica, fino a esaurimento delle risorse, in modalità clickday. “Noi di Confesercenti Vallo di Diano – spiega la presidente Maria Antonietta Aquino – siamo sempre accanto alle piccole e medie imprese del territorio e anche in questo caso offriamo servizi importanti come la predisposizione ed analisi documentale e l’invio e monitoraggio della richiesta del contributo. L’obiettivo è quello di incentivare la sicurezza delle nostre attività soprattutto a seguito dei tanti furti che si stanno verificando negli ultimi mesi. Siamo dunque a disposizione per dare qualsiasi delucidazione in merito”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero +39 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.