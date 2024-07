Grandi novità in arrivo per l’ASD Padula Tonino Paolini: nuovo look e nuovi ingressi nel direttivo

La nuova stagione calcistica si prospetta rivoluzionaria per l’ASD Padula Tonino Paolini, pronta a stupire con un rinnovamento completo del direttivo e una serie di sorprese entusiasmanti. Il club, con una storia ricca di successi e passione, si prepara a intraprendere una nuova avventura che promette di essere indimenticabile.

La notizia più importante è l’arrivo di Carmine Cardinale, noto imprenditore valdianese e proprietario della Cardinale Group, che assumerà la carica di presidente dell’ASD Padula Tonino Paolini.

Cardinale è conosciuto non solo per le sue capacità imprenditoriali, ma anche per la sua passione per lo sport e la comunità. “Sono entusiasta di questa nuova sfida e di poter contribuire alla crescita del club,” ha dichiarato. La sua visione innovativa e il suo spirito di leadership porteranno sicuramente nuova linfa vitale al club.

Accanto a Carmine Cardinale, troviamo Vincenzo Lagalla, giovane e talentuoso imprenditore di Padula, proprietario della Lagalla Costruzioni. Lagalla, che ha preso le redini dell’azienda di famiglia a soli 19 anni, ha trasformato la società in un leader del settore edilizio, con una presenza consolidata non solo nel Vallo di Diano, ma anche a Roma e Milano. A Milano, Lagalla ha aperto uno spazio-studio dove collabora con Andrea Castrignano, famoso interior designer. Questa collaborazione ha portato a progetti di successo e ha rafforzato il nome della Lagalla Costruzioni nel panorama nazionale.

La ventata di novità non si ferma qui. Marco Cimino, proprietario dell’azienda Telcam, si unisce al direttivo dell’ASD Padula Tonino Paolini. Cimino è un imprenditore innovativo, conosciuto per le sue idee all’avanguardia e il suo approccio moderno al business. “Unirsi a questo progetto è un’opportunità straordinaria. Sono pronto a mettere le mie competenze al servizio del club per raggiungere nuovi traguardi,” ha affermato.

Ma non dimentichiamo il cuore pulsante dell’ASD Padula Tonino Paolini: i soci fondatori. Saverio Giasi, Luigi Astorino, Raffaele Sarli, Don Giuseppe Radesca e Giovanni Polito i quali continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nel club. A loro si uniscono Mario Macrì, Gianluca Vegliante, Vincenzo Polito, Luigi Lagalla, Carmine Morena e Riccardo Dede, tutti pronti a supportare questa nuova era con la loro dedizione e passione.

Nei prossimi giorni, verranno svelate la data e la location dell’evento di presentazione della stagione calcistica 2024-2025. Un’occasione imperdibile per tutti i tifosi, gli appassionati e i membri della comunità, dove saranno presentate tutte le novità e le sorprese preparate per quest’anno.

Con un direttivo rinnovato e ricco di entusiasmo, l’ASD Padula Tonino Paolini si pone obiettivi ambiziosi per la nuova stagione. L’incremento della qualità delle strutture, l’attenzione alla formazione dei giovani talenti e il consolidamento della presenza del club a livello regionale e nazionale sono solo alcune delle priorità. Carmine Cardinale, con la sua leadership, e Vincenzo Lagalla, con la sua esperienza, lavoreranno a stretto contatto per portare il club verso nuovi orizzonti.

Il successo dell’ASD Padula Tonino Paolini non sarebbe possibile senza il supporto instancabile della comunità. I tifosi, i volontari e tutti coloro che credono nel progetto del club sono il vero motore che spinge la società verso il successo. Le iniziative per coinvolgere sempre di più la comunità saranno molteplici, con eventi, incontri e attività pensate per avvicinare i giovani allo sport e creare un ambiente familiare e accogliente.

L’ASD Padula Tonino Paolini è pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia. Con un direttivo rinnovato, l’ingresso di figure di spicco come Carmine Cardinale, Vincenzo Lagalla e Marco Cimino, e il continuo impegno dei soci fondatori, il futuro del club appare luminoso e ricco di opportunità. Non resta che attendere l’evento di presentazione per scoprire tutte le novità e prepararsi a vivere una stagione straordinaria, ricca di emozioni, sfide e successi.