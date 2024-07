Sciame sismico in corso nei Campi Flegrei. Magnitudo massima 2.9

Scosse di terremoto nei Campi Flegrei vicino a Napoli. La scossa più forte del nuovo sciame sismico di martedi 2 luglio è di magnitudo 2.9, ed è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) intorno alle 15:10, contestualmente ad altre due leggermente inferiori: una di magnitudo 2.7, l’altra di magnitudo 2.8, poi una di 2.5.

La gente è scesa in strada anche se, al momento, non si registrano danni a persone o cose. L’epicentro è stato localizzato nei Campi Flegrei a una profondità di circa 3 chilometri, come riporta l’Ingv.

Il susseguirsi dei terremoti ha creato momenti di forte apprensione a Pozzuoli e dintorni, ma le scosse sono state avvertite anche nei quartieri occidentali della città di Napoli.