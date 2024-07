Venerdì a Caggiano il primo Memorial in onore di Antonio Gorga 

Si terrà venerdì alle ore 21:00 in Piazza San Feliciano Mattina di Caggiano il primo torneo di calcio a 4 in Memoria di Antonio Gorga e verrà inoltre presentata l’associazione “Comitato Festa Mattina”. Ricordiamo che il 27enne di Caggiano, neo laureato in infermieristica, mori a causa di un arresto cardiocircolatorio nella notte tra il 7 e l’8 luglio dell’anno scorso dopo aver passato una serata con amici presso un noto locale romano. Il cuore di Antonio Gorga smise di battere presso l’ospedale “Sant’Eugenio”.

Un evento importante per la comunità caggianese e non solo, con l’obiettivo di tenere sempre vivo il ricordo del giovane ragazzo prematuramente scomparso.