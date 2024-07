Drink alcolici a minorenni: chiude un bar a Salerno

Un bar, ubicato nel centro cittadino di Salerno, è stato chiuso per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento di chiusura è stato emesso dal Questore della Provincia di Salerno e avrà la durata di 15 giorni.

Durante i servizi “Movida”, finalizzati al controllo di locali maggiormente frequentati da giovani adolescenti, gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura hanno controllato due ragazze intente ad uscire dal bar mentre tenevano in mano due drink appena serviti. In seguito ai controlli è emerso che le ragazze erano minorenni e che i cocktail erano a contenuto alcolico. Le 17enni avevano ottenuto le bevande alcoliche senza che il titolare/gestore ne avesse accertato la maggiore età.

Per queste motivazioni il questore ha disposto la sospensione dell’attività, vista anche la condotta recidiva del proprietario dell’esercizio che, già nel mese di maggio, era stato destinatario di un altro provvedimento. Il questore, inoltre, ha invitato la cittadinanza, ed in particolare i genitori, a segnalare episodi di somministrazione di bevande alcoliche ai minori anche utilizzando l’applicazione YOUPOL, uno strumento molto efficace per segnalare, anche in maniera anonima, situazioni che creano maggiore allarme sociale.