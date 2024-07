Importanti riconoscimenti al reparto di Ematologia e Trapianti di midollo Osseo del San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno

Il Reparto di Ematologia e Trapianti di Midollo Osseo dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, diretto dal Professore Carmine Selleri, ha recentemente ottenuto importanti riconoscimenti che confermano l’eccellenza della struttura non solo a livello locale ma anche nazionale ed internazionale.

Il Centro Trapianti di Midollo Osseo CIC 928 ha ricevuto il Certificato di Accreditamento da parte del Centro Nazionale Trapianti (CNT). Inoltre, la struttura ha ospitato gli ispettori per l’accreditamento internazionale FACT-JACIE (Joint Accreditation Committee-ISCT&EBMT) e per la qualificazione Kite delle procedure di terapia CAR-T. Quest’ultima è una terapia avanzata che utilizza linfociti T modificati geneticamente per attivare la risposta immunitaria contro le malattie del paziente.

Durante queste ispezioni, sono stati valutati i requisiti strutturali e tutte le procedure del programma ‘Trapianti di Midollo Osseo’. L’analisi ha coinvolto non solo il Reparto di Ematologia, ma anche altre unità come il Laboratorio di Raccolta di Cellule Staminali del Centro Trasfusionale, l’UOC di Terapia Intensiva, l’UOC di Farmacia con annessa UMACA, e le sale operatorie per l’espianto di midollo.

Il Professore Selleri ha espresso gratitudine a tutto il personale coinvolto, ringraziando medici, tecnici, data manager, infermieri e biologi per la loro dedizione e professionalità che hanno reso le procedure di ispezione più agevoli e coordinate. “Questo ulteriore risultato – ha dichiarato Selleri – conferma che il nostro reparto, con i suoi 270 trapianti effettuati negli ultimi 10 anni, è un centro d’eccellenza e uno snodo fondamentale per la salute dei pazienti con emopatie neoplastiche e non neoplastiche del territorio salernitano e regionale”.

Gli ispettori hanno operato in un clima sereno e hanno apprezzato i percorsi formativi e i risultati ottenuti nel controllo e monitoraggio delle procedure, riscontrando elevati standard di qualità richiesti dal JACIE e da Kite. Il Professore Selleri ha voluto ringraziare anche l’intera Direzione Strategica dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, sottolineando come la struttura sia una grande squadra che punta sempre più alla competenza, all’innovazione e al benessere dei pazienti.

La dottoressa Bianca Serio, Responsabile dell’Unità Clinica del Centro Trapianti di Midollo, ha ricordato l’attivazione del Progetto di Assistenza Domiciliare, realizzato grazie al supporto della Sezione ‘Marco Tulimieri’ di Salerno dell’Associazione Italiana Leucemie, Linfomi e Mielomi e della Direzione Strategica del Ruggi.

Questi riconoscimenti mettono in rilievo le capacità e la dedizione del Reparto di Ematologia e Trapianti di Midollo Osseo dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, contribuendo ad arricchire il prestigio della sanità salernitana.