L’Aeroporto di Pontecagnano Faiano è pronto al decollo: completate le simulazioni di emergenza

Con grande entusiasmo e un senso di attesa palpabile, lo scalo aeroportuale di Pontecagnano Faiano si prepara all’inaugurazione ufficiale, prevista per l’11 luglio. Ieri mattina è stato svolto con successo il primo volo di prova insieme a test di evacuazione, simulazioni e un’esercitazione aeroportuale di emergenza. Queste operazioni hanno permesso di affinare i servizi e le procedure in vista dell’imminente apertura.

Il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto: «Tutto è pronto, siamo davvero ai nastri di partenza! Presto si vola, Pontecagnano Faiano è pronta a diventare l’epicentro della provincia di Salerno con i flussi turistici che interesseranno lo scalo. Un ringraziamento speciale al Vice Sindaco Nunzia Fiore, alla Protezione Civile, alla Polizia Municipale, ai Carabinieri e a tutti i corpi che oggi hanno lavorato con grande impegno».

L’apertura dello scalo è stata anche al centro di un incontro operativo sulla viabilità tenutosi martedì scorso in Prefettura. Al tavolo erano presenti rappresentanti di Gesac, Regione Campania, Provincia di Salerno e le forze dell’ordine, tutti impegnati a garantire un accesso agevole all’aeroporto. È emersa la necessità di realizzare una nuova segnaletica orizzontale e nuovi percorsi per migliorare gli accessi e la fruibilità dello scalo.

«Passo dopo passo prende corpo la grande operatività del nostro aeroporto. Garantire la migliore accoglienza è fondamentale per il nostro territorio», ha dichiarato il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, sottolineando l’importanza dell’infrastruttura per lo sviluppo locale.

L’apertura dell’aeroporto di Pontecagnano Faiano rappresenta un passo in avanti per la viabilità e le infrastrutture della provincia di Salerno, con l’auspicio di diventare un nodo cruciale per i flussi turistici e commerciali nella regione.