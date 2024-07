Apertura straordinaria delle chiese di Padula per la “Domenica al museo”

Torna, come ogni prima domenica del mese, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali. In occasione della “Domenica al museo” a Padula sarà possibile visitare, oltre alla famosa Certosa di San Lorenzo, anche alcune chiese del centro storico. Tra queste troviamo la chiesa della S.S.Annunziata e il sacrario dei 300, la chiesa di San Clemente, la chiesa di San Michele Arcangelo, la chiesa di San Michele de’ Domnis e quella di Sant’Agostino con il percorso presepiale.

L’apertura straordinaria, dalle 10:30 alle 18:30, è resa possibile anche grazie al progetto Padula Sacra, nato per valorizzare le bellezze storiche e artistiche del paese. Per maggiori informazioni o per prenotare le visite basta visitare il sito www.padulasacra.it.