Commozione e gioia al Palazingaro di Sala Consilina per la serata finale del quarto “Memorial Nicola Cicchetti”

Il ricordo di un caro amico attraverso lo sport che più amava, la pallavolo. E’ così che Saverio, Carmen e Fabio hanno deciso di ricordare il loro amico Nicola Cicchetti, un ragazzo di Sala Consilina scomparso prematuramente qualche anno fa. I ragazzi, compagni di squadra di Nicola, insieme alla famiglia e a tanti altri amici, da quattro anni organizzano un torneo di pallavolo dedicato a Nicola. Quest’anno il torneo è cominciato lo scorso 15 Giugno e ha visto la sua conclusione nella serata di ieri sera, al Palasport “ Giuseppe Zingaro” di Sala Consilina, dove sono state disputate le finali e decretati i vincitori.

Un torneo che di anno in anno diventa sempre più conosciuto e apprezzato. Sono molte, infatti, le squadre che hanno partecipato quest’anno provenienti dai territori limitrofi al Vallo di Diano, dal Cilento e anche dalla vicina Lucania. Da quattro anni, l’obiettivo degli organizzatori non è solo quello di far rivivere Nicola a ogni schiacciata e battuta, ma anche, attraverso il torneo, fare del bene. Infatti, l’intero ricavato del memorial viene devoluto in beneficenza a diverse associazioni. Quest’anno è stata scelta l’associazione di promozione sociale “ La lampara: vele e sogni” di Montesano sulla Marcellana.

A conquistare la rosa dei quattro del torneo di questa edizione, la squadra Terenzini 4.0 seguita da Pastorizia never dies al secondo posto, Cam-Bas e Cicchetti 2.0

Il memorial si conclude, per quest’anno, con il giusto mix di emozioni, che vanno dalla commozione alla gioia, con la premiazione dei vincitori. Ma la vittoria la assaporano un po’ tutti. Tutti quelli che lo hanno pensato, voluto e organizzato. Non esiste modo migliore di ricordare una persona che non c’è più, se non attraverso la sua passione più grande, per sentire ancora ad ogni rimbalzo della palla sul campo, il suo cuore che batte.