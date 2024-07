Si ribalta trattore, 70enne cade in un dirupo. E’ successo a Cava de’ Tirreni

Nella mattina a Cava de’ Tirreni, in località Santa Lucia, un 70enne a seguito di un incidente avvenuto con il trattore che stava guidando e’ caduto in un dirupo a seguito del ribaltamento del mezzo agricolo. Sul posto i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco per prestare soccorso al malcapitato.



L’uomo è stato recuperato dai caschi rossi del distaccamento di Nocera supportata dalla squadra Speleo Alpino Fluviale della centrale di Salerno che si è calata con nel dirupo e, dopo aver stabilizzato il malcapitato, lo ha affidato alle cure del 118. L’uomo ha riportato qualche frattura agli arti inferiori e qualche escoriazione sul resto del corpo. Alla Polizia Locale il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.