I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato un uomo per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”,

in quanto, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di perquisizione, l’arrestato, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo crack e cocaina per un peso complessivo di circa 5 grammi e la somma in contanti di 130 euro probabilmente provento delle attività illecite.