Una camminata per sostenere il progetto “Bolle Blu”

Si è svolta a Silla di Sassano la “camminata in blu”, evento organizzato dall’associazione “il Solco – Germogli di Resilienza” volto a raccogliere fondi per il progetto “Bolle Blu”: grazie a quest’iniziativa diversi bambini con disturbi pervasivi dello sviluppo potranno avere accesso alla piscina insieme ad un operatore specializzato in TMA, la Terapia Multisistemica in Acqua, che attraverso procedure specifiche si è rivelata un mezzo privilegiato per sviluppare abilità di varia natura, cognitive e natatorie. Inoltre rappresenta un approccio utile alla comunicazione ed all’esternazione dei sentimenti dei bambini che con tale pratica sono maggiormente predisposti ad aprirsi. Ciò sarà possibile grazie alla collaborazione della “GSM Olimpya SRL SSD”, piscina sita a Buonabitacolo.

La camminata è partita in tardo pomeriggio alla villa comunale di Sassano e i partecipanti si sono trovati a scoprire piccoli scorci di paese guidati dagli atleti della “Metalfer Podistica Brienza”, che hanno contribuito alla riuscita dell’evento insieme allo spettacolo delle ragazze della “LuDanse”, scuola di danza di Sala Consilina. Nel corso della manifestazione sono intervenuti la presidentessa dell’associazione il Solco, Assunta Cetrangolo, il presidente del consiglio comunale di Sassano, Antonio Capuano e la presidentessa della Cooperativa “Bamblù”, Maria Trezza.