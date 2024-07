Auto in fiamme in autostrada a San Mango Piemonte

Intorno alle 17 di oggi, la sala operativa dei vigili del fuoco è stata allertata per un’auto in fiamme sull’autostrada A3 in direzione sud, all’altezza di San Mango Piemonte.

Immediatamente sono giunte sul posto due squadre dei vigili del fuoco, provenienti dai distaccamenti della città e di Giffoni Valle Piana. La situazione era critica, poiché l’automobile stava prendendo fuoco proprio sotto una galleria, mettendo a rischio la sicurezza dei presenti.

Fortunatamente, nonostante l’incidente, gli occupanti del veicolo sono riusciti ad uscire illesi dall’auto. Purtroppo la macchina è andata completamente distrutta a causa delle fiamme, lasciando poco o nulla da recuperare.

Le cause dell’incendio dell’auto sono ancora sconosciute e si dovrà attendere l’esito delle indagini per stabilire cosa abbia scatenato il rogo.