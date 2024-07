Lutto ad Auletta a Buccino. Lacrime e palloncini per l’ultimo saluto a Francesco Morriello

Nella chiesa madre ad Auletta si è tenuto l’ultimo saluto del giovane Francesco Morriello , il 16enne morto prematuramente a seguito di un incidente stradale in sella al suo motorino la scorsa settimana. Ricordiamo che sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della stazione di Auletta per ricostruire la dinamica dei fatti.

Presenti a dare l’ultimo saluto a Francesco la famiglia, gli amici ma anche l’intera comunità di Auletta e di Buccino che hanno visto volare via troppo presto una giovane rondine insieme ai suoi sogni e ai suoi desideri ed infatti è proprio sulle note della canzone “La rondine” cantata da Angelina Mango che il feretro è stato accompagnato fuori la chiesa. Un giovane che lascia tante passioni dall’amore verso la caccia e il cagnolini da tartufo soprattutto il suo più caro amico fedele ‘Fritz’, alla passione per la pesca e all’amore per le moto. Un dolore che accompagna la famiglia ma anche un’intera comunità che ha visto ancora una volta la vita spezzata di un giovane cuore. A dare l’ultimo saluto a Francesco anche il sindaco di Auletta Antonello Caggiano e il sindaco di Buccino Pasquale Freda e i carabinieri della stazione locale.