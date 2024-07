A Padula “Scrivere il Futuro Calamo”, un incontro tra passato, presente e futuro

Il suggestivo scenario dell’Anfiteatro dell’ex Convento di Sant’Agostino si prepara ad accogliere un evento di grande interesse culturale: “Scrivere il Futuro Calamo”.

Il Convento di Sant’Agostino, situato nel cuore del centro storico di Padula, rappresenta un simbolo di storia e cultura. Fondato nel XIII secolo, è stato un centro di spiritualità e sapere. Oggi, l’anfiteatro del convento si configura come uno spazio ideale per ospitare eventi che promuovono la crescita culturale e il dialogo intergenerazionale.

“Scrivere il Futuro Calamo” non è solo un titolo evocativo, ma una vera e propria chiamata al confronto. L’evento mira a creare uno spazio dove le esperienze del passato possono illuminare le sfide del presente e tracciare sentieri per il futuro. Sarà un’occasione per discutere di come la scrittura, intesa sia in senso letterale che metaforico, possa contribuire a plasmare le prospettive future della nostra società.

L’incontro vedrà la partecipazione di illustri relatori, tra cui scrittori, storici e intellettuali. Ognuno di loro porterà una prospettiva unica, arricchendo il dibattito con le proprie esperienze e conoscenze. Gli interventi saranno seguiti da un dibattito aperto, in cui il pubblico avrà la possibilità di interagire direttamente con i relatori, ponendo domande e condividendo riflessioni.

“Scrivere il Futuro Calamo” rappresenta un’opportunità unica per la comunità di Padula e non solo. L’incontro vuole essere un momento di condivisione e crescita collettiva, in cui ciascun partecipante potrà sentirsi parte di un processo di costruzione culturale. La scelta del tema e del luogo non è casuale: Padula, con il suo ricco patrimonio storico, diventa il contesto ideale per guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici.

L’evento è aperto a tutti e l’ingresso è gratuito. Si consiglia di arrivare con un po’ di anticipo per assicurarsi un posto a sedere.

“Scrivere il Futuro Calamo” si prospetta come un appuntamento imperdibile per chiunque sia interessato alla cultura, alla storia e alle prospettive future. Un incontro che promette di arricchire il panorama culturale di Padula, offrendo spunti di riflessione e momenti di condivisione. Un’occasione per guardare al futuro con consapevolezza, partendo dalla ricchezza del nostro passato.