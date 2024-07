Il governatore De Luca incontra Giuseppe Curcio in aeroporto. “Servizio essenziale”

Questa mattina il governatore della Regione Campania, Vincenzo de Luca, prima del taglio del nastro dell’aeroporto “Salerno – Costa d’Amalfi”, ha incontrato il Ceo delle Autolinee Curcio, Giuseppe Curcio, alla presenza di Luca Cascone, assessore regionale con delega ai trasporti e Andrea Prete, presidente Camera di Commercio di Salerno.

Il presidente De Luca si è detto estremamente soddisfatto del servizio offerto dalle Autolinee Curcio, il Flybuslink, che collega cinque aeree del sud della provincia e non solo (Basilicata, Golfo di Policastro, Vallo di Diano, Cilento e Piana del Sele) con l’aeroporto di Salerno e ha fatto i complimenti alle Autolinee Curcio.

“Siamo estremamente soddisfatti – ha detto Giuseppe Curcio al governatore Vincenzo De Luca – di poter offrire questo servizio e di poter mettere in rete l’aeroporto, così come abbiamo fatto con Capodichino e Fiumicino, con il nostro territorio. Grazie al Consorzio Cosat che ha permesso che questo servizio diventasse realtà”.

Gli sforzi organizzativi delle Autolinee Curcio, in stretta collaborazione con gli operatori turistici, permetteranno la copertura di cinque fasce orarie di arrivo e in partenza in connessione con la quasi totalità dei voli programmati all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. Proprio nell’ottica della massima collaborazione si sta lavorando e si sta chiedendo un’azione comune per informare i viaggiatori (turisti soprattutto ma non solo) circa la possibilità dei collegamenti dall’aeroporto con i pullman del servizio FlyBusLink.