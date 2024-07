L’aeroporto decolla. Matera al taglio del nastro: “Grande opportunità per Cilento e Vallo di Diano”

Tra le varie istituzioni presenti all’inaugurazione dell’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi anche il consigliere regionale Corrado Matera. “Una giornata davvero significativa per il nostro territorio. È l’inizio di un nuovo corso per lo scalo salernitano, un momento storico per lo sviluppo turistico della provincia salernitana e delle aree interne. Ho preso parte con grande gioia all’inaugurazione dell’aeroporto, che non rappresenta solo un miglioramento delle infrastrutture, ma una vera e propria opportunità: sarà una porta d’accesso privilegiata per i turisti, favorendo la crescita del settore turistico, culturale ed economico della nostra provincia e delle zone interne come il Cilento e il Vallo di Diano”.

Matera poi ricorda gli ultimi, decisivi, anni per far partire l’aeroporto. “Un ringraziamento speciale va al presidente Vincenzo de Luca, e alla regione Campania per il ruolo determinante rivestito in questo progetto, perseguito con grandissima determinazione nonostante lo scetticismo di molti. È stato un iter complesso, iniziato nel 2018/19 e che, nella sua parte iniziale, ho seguito molto da vicino nel periodo del mio Assessorato al Turismo: uno step fondamentale è stato l’affidamento della gestione dello scalo salernitano a Gesac, che con grandissima competenza ha realizzato nel modo migliore il sistema aeroportuale integrato Napoli–Salerno, strategico per la mobilità turistica dell’intera Campania. L’impegno e la visione strategica di Gesac e della Regione hanno reso possibile questo traguardo dimostrando ancora una volta come, pianificando con lungimiranza e investendo in infrastrutture di qualità si possano ottenere risultati concreti per il benessere e lo sviluppo dei nostri territori”.