Latitante di ritorno dalla Germania arrestato sul pullman a Sala Consilina

Grazie a un’azione repentina, con una squadra composta da circa 15 uomini, i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno trattato in arresto nel tardo pomeriggio di oggi, nei pressi del terminal bus di Sala Consilina un importante latitante di origine calabresi.

A finire in manette con l’intervento del Nucleo operativo valdianese guidato dal capitano Martino Galgano è stato Antonio Murano, di 47 anni, ricercato per traffico di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma valdianesi hanno agito in collaborazione coi colleghi di Cirò Marina. Appena il pullman sul quale viaggiava Murano si è fermato al terminal bus di Sala Consilina i militari sono entrati in azione. I “falchi” e i carabinieri della stazione di Sala Consilina guidati dal maresciallo Giacomo Mezzo hanno prelevato il latitante e lo hanno trasferito al carcere di Salerno. Da quanto emerso il 47enne trascorreva la latitanza in Germania e stava tornando in Calabria ma è stato scoperto e arrestato.