Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. Salvini: “Avremo migliaia di posti di lavoro”

Il ministro Matteo Salvini è intervenuto al taglio del nastro dell’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi: “Faccio un lavoro straordinario, impegnativo, che dà tante soddisfazioni. Sto girando da mesi l’Italia in lungo e in largo, finanziando, progettando, sbloccando, inaugurando opere che sono fondamentali per il lavoro, la sicurezza e lo sviluppo del Paese.

Dal Veneto alla Puglia, dalla Lombardia oggi a Salerno un sistema aeroportuale che portera’ migliaia di posti di lavoro sul territorio, che collega Salerno e la Campania all’Italia con Londra, Berlino e altri Paesi del mondo”.

.