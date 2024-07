Auto in fiamme in un garage a Bracigliano: l’intervento dei caschi rossi

Un incendio in un locale adibito a garage in una palazzina di tre piani ha richiesto l’intervento dei caschi rossi nel paese di Bracigliano.

Intorno alle 8.15 è arrivata una richiesta di intervento per un’auto in fiamme all’interno di un garage per la quale i vigili del fuoco del distaccamento di Mercato San Severino con l’ausilio di un’autobotte da Salerno sono intervenuti prontamente. La struttura dove sono divampate le fiamme è stata poi bonificata, così come l’intera area circostante. Non si registrano feriti.