Continua l’ondata di caldo in Campania: si attendono temperature sopra i 35° in settimana

In questo fine settimana un’ondata di caldo continuerà ad interessare la regione Campania, mentre una perturbazione in transito sull’Europa centrale interesserà le regioni settentrionali determinando su alcune zone temporali intensi con possibilità di nubifragi. In Campania non ci saranno cambiamenti, bensì il caldo e l’afa continueranno a farla da padrone per tutta la settimana. Il cielo sarà sereno e poco nuvoloso, senza precipitazioni associate. Per quanto riguarda le zone costiere, il mare sarà quasi calmo e poco mosso.

I valori delle temperature toccheranno punte intorno ai 35° nelle aree interne, qualche grado in meno invece lungo la costa ma con umidità elevata. A partire da lunedì 15 luglio l’anticiclone africano potrebbe subire una espansione verso est e nord est. L’ondata di caldo si prolungherà e da lunedì 15 le temperature potrebbero avvicinarsi i 40°. Se confermata, questa ondata di calore potrebbe assumere i caratteri di eccezionalità, non tanto per l’intensità del caldo ma per la durata.

La situazione meteo sarà infatti attenzionata dalla Protezione Civile che nei prossimi giorni fornirà delle linee guida per affrontare situazione di disagio per i cittadini.