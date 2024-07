Il sindaco di Serre, Antonio Opramolla, è il nuovo presidente della Comunità Montana Alburni

Il sindaco di Serre, Antonio Opramolla, è stato nominato come nuovo presidente della Comunità Montana Alburni. Opramolla è stato scelto per guidare l’ente di cui fanno parte i comuni di Aquara, Bellosguardo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Ottati, Petina, Postiglione, Roscigno, Sant’Angelo a Fasanella, Serre e Sicignano degli Alburni.

Come si legge nel Documento Politico Programmatico della Comunità Montana Alburni: “Proponiamo un nuovo governo della Comunità Montana degli Alburni, per dare maggiore incisività ed un’azione di rilancio dell’Ente in un rapporto sinergico con l’intera filiera

Istituzionale, dai Comuni del territorio, al Parco Nazionale, alla Provincia ed in particolare alla Regione. Si tratta di completare un lavoro avviato negli ultimi anni per lo sviluppo del nostro territorio. Lo sviluppo territoriale degli Alburni passa per un nuovo protagonismo dei Comuni, impegnati in una nuova progettualità europea ed una loro chiara partecipazione a

processi di programmazione strategica territoriale. Abbiamo a più riprese pianificato il ruolo degli Alburni in scenari di eccellenza ambientali, turistici e di unicità agricolo-alimentari, ora bisogna saper sostenere la loro competitività sui mercati”.



Un incarico impegnativo quello di Opramolla, che sarà affiancato dai consiglieri Vincenzo Rosolia di Sicignano degli Alburni che assumerà la carica di Vicepresidente, da Antonio Sicilia di Corleto Monforte che assumerà la carica di Assessore e da Viola Cuomo di Roscigno che assumerà la carica di Presidente del Consiglio.

“Ci tengo a ringraziare tutti i colleghi sindaci e amministratori che mi hanno dato il compito di guidare la Comunità Montana Alburni e il mio Consigliere Comunale, Donato Mennella per il supporto dimostrato in questo percorso – ha dichiarato il neopresidente- Sarà un ente aperto a tutti, anche a chi non ha partecipato alla maggioranza. Ringrazio il presidente

uscente, Gaspare Salamone per il lavoro svolto prima di me”.