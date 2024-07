Chirurgia toracica: giovane medico di Sant’Arsenio nel team di eccellenza del Vanvitelli di Napoli

Nel sistema universitario di Napoli c’è un’eccellenza nell’ambito della Chirurgia Toracica. Da alcuni anni, un team di specialisti operanti presso il Policlinico Vanvitelli sta ottenendo ottimi risultati, attirando l’attenzione a livello nazionale ed internazionale. A capo del gruppo c’è il professor Alfonso Fiorelli, quarantenne direttore della Unità operativa di Chirurgia Toracica. Il professor Fiorelli ha un curriculum di grande prestigio, essendo stato nominato ‘Visiting Professor of Thoracic Surgery’ presso l’Università di Vienna nel 2022 e aver completato la sua formazione specializzandosi al Chest Hospital di Shanghai nel 2019. E nel team di sanitari, guidato dal professore Fiorelli, c’è anche un giovane medico specializzando, che ha raggiunto già un prestigioso livello professionale: si tratta di Davide Gerardo Pica, 30enne, di Sant’Arsenio. Insieme a lui, medici, specializzandi, infermieri e OSS che accompagnano i pazienti lungo tutto il percorso clinico e riabilitativo.

Le tecniche chirurgiche mini-invasive consentono interventi di asportazione dei tumori o riduzione del rischio di patologie toraciche con incisioni ridotte, garantendo una ripresa più veloce e meno dolorosa per i pazienti. Grazie alla robotica, i medici eseguono interventi avanzati con il robot ‘Da Vinci Xi’, che offre una precisione e una visione tridimensionale ottimale. Il protocollo, ideato dal team, assicura la massima sicurezza e tempestività durante le operazioni.

Nel reparto di Chirurgia Toracica vengono effettuate circa 700 interventi chirurgici all’anno, con un tempo di degenza medio di quattro giorni per paziente grazie alle avanzate tecniche chirurgiche impiegate.

Oltre alla competenza tecnica, il personale si distingue per la grande umanità e dedizione nell’assistenza ai pazienti, considerando l’empatia un elemento fondamentale per favorire la guarigione.

Nel corso del convegno dal titolo “La robotica in chirurgia toracica: confronto tra esperienze regionali”, stato organizzato dal professor Alfonso Fiorelli, è emerso che la robotica rappresenta il vertice dell’evoluzione delle tecniche chirurgiche mini-invasive. La UOC di Chirurgia toracica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Vanvitelli è stata riconosciuta come uno dei principali centri per il trattamento mini invasivo delle patologie toraciche, grazie all’acquisizione del robot Da Vinci Xi da parte del dottor Ferdinando Russo e al programma di internazionalizzazione promosso dal professor Gianfranco Nicoletti, rettore dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, che favorisce scambi scientifici ed assistenziali con altri centri europei ed extraeuropei.