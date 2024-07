Riprende i bagnanti con il cellulare e si tocca le parti intime, poi all’arrivo delle forze dell’ordine le aggredisce. Sono scattate le manette per un uomo che è stato protagonisti di questi episodi sul lungomare di Salerno.

In azione il personale della sezione Volanti della Questura di Salerno che hanno arrestato l’uomo per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti erano intervenuti per interrompere gli atti osceni e l’uomo li ha ingiuriati e poi aggrediti.