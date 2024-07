Incontro pubblico a Sassano sul tema furti. Collaborazione tra autorità e cittadini

Ieri pomeriggio, presso il Cine Teatro Totò di Sassano, si è tenuto un significativo incontro pubblico promosso dall’amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Domenico Rubino, con l’obiettivo di affrontare il preoccupante fenomeno dei furti che sta attanagliando la comunità locale.

I cittadini di Sassano hanno partecipato attivamente a questa iniziativa, dimostrando un grande senso di partecipazione e collaborazione.

Al tavolo dei relatori era presente il capitano Roberto Bertini, comandante dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, il quale ha analizzato la situazione attuale e ha fornito utili consigli alla cittadinanza per prevenire e contrastare tale fenomeno. Durante l’incontro, è emerso che sebbene la situazione a Sassano non sia allarmante rispetto ad altri comuni, è fondamentale mantenere alta l’attenzione e rispettare le regole di sicurezza per garantire la tranquillità e la sicurezza di tutti i residenti.

Il capitano Bertini ha sottolineato l’importanza di seguire le linee guida delle Forze dell’Ordine e di contattare immediatamente il numero di emergenza 112 in caso di necessità. Questo momento di confronto ha rappresentato un’opportunità unica per la comunità di unirsi per trovare soluzioni efficaci e per condividere responsabilità nella salvaguardia del territorio.

L’incontro si è concluso con un chiaro messaggio di collaborazione tra autorità e cittadini. Sono stati individuati alcuni possibili interventi e strategie da mettere in atto a breve termine da parte dell’amministrazione comunale. Ne abbiamo parlato con il sindaco Rubino.