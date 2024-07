Polla. Al via dopo l’estate i lavori per realizzare la rotatoria voluta dal sindaco Giuliano

Prosegue l’iter di autorizzazioni per poter iniziare i lavori utili a realizzare una rotatoria in un tratto del Comune di Polla in cui, purtroppo, sono avvenuti numerosi incidenti stradali, alcuni particolarmente tragici.

Si tratta della rotatoria proposta diversi anni fa all’Anas, dal compianto sindaco Rocco Giuliano, da realizzare sulla SS19, precisamente nell’intersezione con via Madonna di Loreto. E’ arrivato il parere positivo al progetto, e alla variante urbanistica che ne deriva per la sua realizzazione anche da parte della Provincia di Salerno. L’iter burocratica sembra arrivare ad un punto di arrivo e si parla del mese di settembre per l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’opera.

Nel mese di marzo, l’Anas aveva avviato ufficialmente l’iter che porterà alla realizzazione dell’opera considerata cruciale per quel tratto di strada che ha visto troppi incidenti stradali. Il sindaco Massimo Loviso, dopo la prematura scomparsa di Rocco Giuliano, ha portato avanti con determinazione l’istanza fino alla fase attuale .

Vincenzo Giuliano, Assessore alla Viabilità e alla sicurezza del Comune di Polla ha rimarcato l’importanza della rotatoria: “E’ fondamentale la sua realizzazione. Quell’incrocio, ricorda Giuliano, ha visto troppi incidenti stradali e l’opera sarà utile anche per far moderare la velocità agli utenti della strada che la percorrono con leggerezza, creando pericolo per loro stessi e per l’altrui incolumità”.