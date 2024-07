Bellizzi, auto si schianta contro un muro. Gravi mamma e figlia di 10 anni

Sono arrivate all’ospedale di Salerno in codice rosso, la donna e la sua bambina di 10 anni, vittime di un incidente stradale avvenuto a Bellizzi. L’auto sulla quale si trovavano alla cui guida c’era la donna, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un muro.

Le condizioni della bambina sono apparse subito gravi, tanto che il personale del 118 l’ha intubata sul luogo dell’incidente e l’ha trasferita d’urgenza al Ruggi di Salerno. I sanitari stanno valutando se trasferirla in un altro ospedale. Anche la madre è arrivata in ospedale in gravi condizioni. Sul posto per gli accertamenti del caso le forze dell’ordine.