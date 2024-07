Bellizzi, gravi le condizioni della bambina coinvolta, insieme alla madre, in un incidente stradale

È in condizioni critiche la bambina di appena dieci anni che ieri in tarda mattinata è rimasta coinvolta insieme alla madre, in un incidente stradale nella periferia di Bellizzi. L’automobile, guidata dalla donna, una Ford Focus, si è schiantata contro il muro di recinsione di una nota azienda agricola.

Le condizioni della bambina che è politraumatizzata, sono apparse subito gravi tanto che il personale del 118 l’ha intubata sul luogo dell’incidente e l’ha trasferita d’urgenza al Ruggi di Salerno, da dove poi, in seguito all’attenta valutazione dei sanitari, è stata trasferita in eliambulaza, all’ospedale Santobono di Napoli dove ora si trova, ricoverata in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione.