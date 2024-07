Contributi per l’acquisto di ausili per disabili: l’avviso dell’Asl Salerno

L’ASL SALERNO, ha avviato una serie di interventi atti a favorire l’acquisizione di ausili e protesi utili allo svolgimento di attività motorie o sportive amatoriali individuali, destinate a persone con disabilità fisica, finalizzati ad estendere le abilità della persona e migliorare la sua qualità di vita.

A tal fine ha pubblicato un avviso per il riconoscimento di contributi economici per l’acquisto di ausili, ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica.

I dispositivi medici oggetto del bando sono funzionali al superamento delle limitazioni motorie della persona disabile in grado di praticare attività sportive amatoriali individuali e al miglioramento delle potenzialità della persona in relazione alle sue possibilità di integrazione sociale e sportiva.

L’elenco delle protesi e degli ausili erogabili e il modello della domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito aziendale, sulla home page alla sezione “Notizie” e nella pagina “Riabilitazione e protesica” dello stesso sito, dove possono essere facilmente consultati e scaricati.